Мэрия Краснодара заняла второе место по развитию конкуренции в 2024 году
По итогам 2024 года администрация Краснодара заняла второе место среди муниципалитетов Кубани за активную работу по развитию конкуренции. Об этом стало известно на заседании Совета по содействию развитию конкуренции в регионе, которое провел первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась, сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Достижение стало возможным благодаря реализации Национального плана развития конкуренции. Уровень выполнения «дорожной карты» превысил 98%.
Первый заместитель главы Краснодара Дмитрий Васильев получил награду и отметил, что это высокая оценка работы города по формированию конкурентной среды. Приз важен для развития социальной сферы и реального сектора экономики.
Министр экономики края Алексей Юртаев подчеркнул, что в 2025 году завершается реализация задач Национального плана, а постоянный мониторинг рынков и использование единой информационной системы делают управление конкуренцией более эффективным и прозрачным.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что по итогам 2024 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на Кубани составило 304,1 тыс. единиц. За первое полугодие 2025 года их стало больше на 3,8 тыс.