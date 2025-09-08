Краснодарский край на четвертом месте в России по числу занятых в сфере МСП

По итогам 2024 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на Кубани составило 304,1 тыс. единиц. За первое полугодие 2025 года их стало больше на 3,8 тыс., а численность занятых в этой сфере на сегодняшний день составила порядка 1300 тыс. человек. Это практически каждый пятый житель Кубани. По данному показателю Краснодарский край — четвертый в стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Об этом на еженедельной планерке в Законодательном собрании региона рассказал руководитель краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, сегодня государством созданы условия для развития бизнеса, как для начинающих, так и для уже работающих предпринимателей, а действующие цифровые платформы только ускоряют процессы хозяйственной деятельности, что очень важно для бизнеса.

По словам господина Воробьева, малый и средний бизнес создает 27,6 % от всего валового регионального продукта. По количеству самозанятых Кубань также находится на четвертом месте в стране. Руководитель департамента отметил, что в прошлом году на поддержку малого и среднего бизнеса в крае было предусмотрено 541,5 млн руб., в текущем — также порядка полмиллиарда. Кроме этого, по словам Василия Воробьева, в крае созданы и действуют различные фонды и центры развития и поддержки субъектов МСП.

Председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Иван Артеменко напомнил о принятых нормативных правовых актах, направленных на развитие бизнеса, в их числе — принятые в конце прошлого года налоговые льготы для предприятий со статусом малой технологической компании, поддержка креативных творческих индустрий, докапитализация Фонда микрофинансирования и другие. Председатель профильного комитета заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.

В ходе обсуждения председатель ЗСК поинтересовался, как идет вовлечение участников СВО и членов их семей в предпринимательскую деятельность. Василий Воробьев проинформировал, что для этой категории граждан разрабатывается несколько программ. Одна из них обучение в рамках «Школы молодого предпринимателя», также для защитников Отечества разработан льготный микрозайм «Свои» на ведение собственного дела, рассматриваются и другие возможности помощи в запуске своего бизнеса.

Отдельно участники остановились на вопросе повышения эффективности использования вложенных бюджетных средств в развитие субъектов МСП. «Время ставит перед нами новые вызовы, новые задачи. Давайте не сбавлять темпы, двигаться вперед и достигать поставленные цели»,— резюмировал господин Бурлачко.

По итогам совещания была принята резолюцию с рекомендациями по дальнейшему развитию сектора МСП на Кубани.

Василий Хитрых