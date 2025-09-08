Арматура канула в море

Как стало известно “Ъ”, предприниматели из Новороссийска Сергей и Иван Котельниковы предстанут перед судом по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году отец и сын Котельниковы организовали хищение у поставщика более 2 тыс. тонн арматуры ценой 48 млн руб. Партия металлических изделий отправилась морем из Новороссийска в Бейрут, после чего следы товара затерялись.

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Новороссийский морской торговый порт

Ленинский райсуд Новороссийска назначил на 17 сентября первое слушание по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Сергея и Ивана Котельниковых, учредителей ООО «Ново-лайн плюс» и «Ново-лайн трейд». По данным обвинения, в 2017 году отец и сын Котельниковы предложили сотрудничество своему знакомому Игорю Инжеватову, успешно занимавшемуся реализацией строительных материалов за пределами РФ. Котельниковы сообщили, что у них якобы есть возможность организовать экспортные поставки в арабские страны через подконтрольную им офшорную компанию Financemanagement Ltd (место регистрации Белиз). Предприниматели утверждали, что реализованный офшорной компанией высококачественный арматурный прокат, предназначенный для армирования железобетонных конструкций, можно будет перепродать на более выгодных условиях в арабских странах.

Игорь Инжеватов, который знал Котельниковых более 25 лет, согласился сотрудничать, после чего подконтрольная ему компания «НТТраст» заключила с Financemanagement Ltd контракт на поставку партии арматурного проката весом 2,1 тыс. тонн. Арматура, изготовленная в Краснодарском крае на Абинском электрометаллургическом заводе, была погружена на теплоход Ural, который направился из Новороссийского морского порта в направлении порта Бейрут.

Игорь Инжеватов отслеживал движение теплохода по программе «Марин трафик» и, после того как судно покинуло порт назначения, поинтересовался у Котельниковых сроками оплаты товара.

Сергей Котельников сообщил, что арабские партнеры якобы привозили в РФ наличные, но в связи с опасениями по поводу сохранности средств он вернул арабам всю сумму.

После этого господин Котельников-старший перестал выходить на связь, а его сын объяснил господину Инжеватову, что конечный покупатель Petra Energy & Technology S.A.R.L. якобы не рассчитался за поставленную арматуру. Выяснилось, что внешнеэкономический контракт от имени Financemanagement Ltd подписал некий Wendy Assad, не имеющий никаких полномочий. Сама же офшорная компания к моменту предъявления ей претензий была ликвидирована.

По заявлению «НТТраст» было возбуждено дело о мошенничестве с ущербом на 48 млн руб. Следствие пришло к выводу, что Котельниковы с самого начала намеревались обмануть Инжеватова, зная, что идея перепродажи товара через офшор на выгодных условиях вымышленная, невозможная в реальном исполнении.

В октябре 2024 года Ленинский райсуд Новороссийска приговорил Сергея Котельникова к трем годам лишения свободы условно, его сын был оправдан в связи с непричастностью к преступлению. Новороссийская транспортная прокуратура оспорила приговор как необоснованно мягкий сначала в апелляции, а затем в кассации. В итоге Четвертый кассационный суд направил дело в отношении отца и сына Котельниковых на новое рассмотрение.

Фигуранты дела не признают себя виновными, утверждая, что срыв оплаты за поставленный товар относится к предпринимательским рискам, спор должен разрешаться в гражданском судопроизводстве. При этом Сергей Котельников выражает готовность продать свое недвижимое имущество и возместить ущерб компании «НТТраст».

Анна Перова, Краснодар