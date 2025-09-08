В «Городе спорта» в Краснодаре построят гостиницу и теннисную академию

В «Городе спорта» в Краснодаре планируют построить гостиницу для спортсменов, теннисную академию и ряд других спортивных объектов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

По словам главы региона, уже спроектирована школа-интернат на 500 мест с учебным и тренировочным блоками и спальным корпусом, а также Дворец гимнастики на 2 тыс. зрительских мест для проведения соревнований международного уровня. Дополнительно планируется строительство легкоатлетического центра, Дома спорта Кубани с музеем и Парка достижений.

Сегодня на территории «Города спорта» работают 17 спортивных школ с бесплатными занятиями для детей и подростков. Физической культурой и спортом занимаются около 3,5 млн жителей региона. С 2015 года в Краснодарском крае построили и капитально отремонтировали 283 спортивных объекта.

Всего в 2025 году на развитие спортивной инфраструктуры планируется направить более 1,5 млрд руб.

Анна Гречко