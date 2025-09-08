Казачий кадетский корпус в Динском районе Кубани откроют в 2026 году

В Динском районе Краснодарского края планируют достроить казачий кадетский корпус им. И. В. Безуглого до конца 2025 года. Первый учебный год в корпусе стартует в 2026 году,сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Корпус рассчитан на 600 кадетов. В программе предусмотрено изучение истории и культуры кубанского казачества, подготовка к государственной службе, а также занятия в кружках и секциях. Набор учащихся в 7-й, 8-й и 10-й классы начнется после получения разрешительной документации.

В 2025 году власти Кубани направили более 1 млрд руб. субсидий районным казачьим обществам региона. Дополнительно планировалось увеличить выплаты командирам и казакам-дружинникам, обеспечивающим охрану общественного порядка, границ и окружающей среды, на 10 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ускорить строительство трех крупных дорожных объектов в регионе.

Анна Гречко