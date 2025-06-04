Три обходные трассы в Краснодарском крае планируют завершить в 2026 году

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил ускорить строительство трех крупных дорожных объектов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Речь идет о возведении обхода Тимашевска на трассе «Тимашевск — станица Полтавская», строительстве участка дороги «Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская» в обход станицы Ленинградской, а также о реконструкции автодороги «Краснодар — Ейск». Все три проекта входят в состав региональной транспортной сети.

«Эти объекты особенно важны, так как позволяют избегать пробок и заторов в городах. Реализации ждут и жители, и автомобилисты, поэтому не следует растягивать ее на годы. Необходимо максимально сдвинуть сроки и завершить строительство как можно раньше»»,— отметил глава региона.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Кубани Евгения Пергуна, в настоящее время работы продолжаются, а завершение всех объектов, согласно действующим контрактам, предусмотрено на конец 2027 года.

Всего в Краснодарском крае в 2025 году планируют завершить строительство и реконструкцию 10 объектов. В перечень автодорог входят: шесть участков протяженностью 13 км, включая Кореновский, Темрюкский, Динской и Тимашевский районы, а также Краснодаре.

Кроме того, завершить работы планируют по четырем мостам общей протяженностью 688 м, среди которых путепровод через реку Лаба в Усть-Лабинском районе.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае за последние 10 лет отремонтировали 5,5 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог. Объем дорожного фонда увеличился с 13,7 до 60,5 млрд руб. Регион стал одним из лидеров национального проекта «Безопасные качественные дороги» в России.

Нурий Бзасежев