На Кубани и в Крыму создадут накопители энергии мощностью 250 и 100 МВт

В Краснодарском крае и Крыму до конца 2025 года построят системы накопления энергии (СНЭ) мощностью 250 МВт и 100 МВт соответственно. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе совещания президента России с членами правительства.

Ранее министерство энергетики прогнозировало, что на юге будут введены системы накопления общей мощностью 350 МВт до 1 июля 2026 года. По словам господина Цивилева, в 2025–2027 годах планируется модернизация ключевых сетевых узлов, строительство распределенных подстанций, резервных линий и внедрение энергоаккумулирующих систем.

С начала года в южных регионах фиксируются пиковые нагрузки, которые постоянно растут,— на юге примерно на 1% и на востоке до 5%. 30 июля был зафиксирован рекордный максимум в энергосистеме юга — 21,24 тыс. МВт, что превысило летние показатели 2024 года.

До конца 2025 года планируется ввести 1,6 тыс. МВт новых мощностей, преимущественно за счет возобновляемых источников. Основные объекты строительства будут расположены в Ростовской области, на Кубани, в Крыму и на Дальнем Востоке.

Сергей Цивилев подчеркнул, что энергетическая система готова обеспечить прохождение всех пиковых нагрузок без ущерба для жителей и промышленности.

Для восполнения дефицита электроэнергии в Краснодарском крае планируются новые объекты генерации суммарной мощностью не менее 2,2 тыс. МВт. В числе крупных проектов — ТЭС «Кубанская» мощностью 470 МВт в Динском районе к 2029 году, дополнительный энергоблок на Сочинской ТЭС мощностью 480 МВт.

Кроме того, ожидается запуск новой паросиловой установки на Краснодарской ТЭЦ мощностью 150 МВт в 2030 году и новые блоки ТЭС «Ударная», строительство которых запланировано к 2029 году.

Анна Гречко