Жителям Лабинска выделили 9,7 млн рублей на новое жилье после подтопления
Лабинск получит 9,7 млн руб. из резервного фонда Краснодарского края на приобретение жилья для граждан, утративших его в результате подтоплений 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Средства направят на покупку квартир для жителей, чьи дома оказались непригодны для проживания после подтоплений 26 мая, 2 и 6 июня 2023 года в Лабинском городском поселении.
По данным краевых властей, в результате ЧС пострадали более 2,7 тыс. человек, вода зашла в 367 домов.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что жителям Туапсинского муниципального округа выдали компенсации после сильных осадков, прошедших 3 августа. Единовременную выплату по 15 тыс. руб. получили 300 человек.