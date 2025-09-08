Жителям Лабинска выделили 9,7 млн рублей на новое жилье после подтопления

Лабинск получит 9,7 млн руб. из резервного фонда Краснодарского края на приобретение жилья для граждан, утративших его в результате подтоплений 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Средства направят на покупку квартир для жителей, чьи дома оказались непригодны для проживания после подтоплений 26 мая, 2 и 6 июня 2023 года в Лабинском городском поселении.

По данным краевых властей, в результате ЧС пострадали более 2,7 тыс. человек, вода зашла в 367 домов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что жителям Туапсинского муниципального округа выдали компенсации после сильных осадков, прошедших 3 августа. Единовременную выплату по 15 тыс. руб. получили 300 человек.

Анна Гречко