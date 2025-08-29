На компенсации после подтоплений в Туапсинском округе направили 27 млн рублей

Жителям Туапсинского муниципального округа выдали компенсации после сильных осадков, прошедших 3 августа. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, единовременную выплату по 15 тыс. руб. получили 300 человек.

Финансовую помощь в связи с частичной утратой имущества предоставили 175 жителям округа. Всего на эти цели довели 27 млн руб. В краевой администрации отметили, что по обращению муниципалитета подготовлено постановление об увеличении ассигнований.

За несколько часов в начале августа в Туапсинском округе и Горячем Ключе выпало до 160 мм осадков — почти две месячные нормы. В муниципалитете ввели режим ЧС: подтопило 70 придомовых территорий, в 34 домах зашла вода.

В Лермонтово оказались затоплены пять скважин, поврежден водопровод и разрушен мост. В Дефановке подтопило 25 домов, в Новомихайловском — 20 придомовых территорий.

Анна Гречко