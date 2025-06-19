Спрос на виноделов в Краснодарском крае вырос вдвое

Спрос на специалистов винодельческой отрасли в Краснодарском крае весной увеличился более чем в два раза, а средняя зарплата выросла на 20% до 65,2 тыс. руб. Об этом сообщает BFM Кубань со ссылкой на аналитиков «Авито Работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Компания «Абрау-Дюрсо» держит кадровую ситуацию под контролем благодаря системной работе с персоналом и внутреннему обучению, отметила в беседе с изданнием директор по развитию бренда ГК «Абрау-Дюрсо» Ольга Валуева. По ее словам, ключевой вызов для отрасли —нехватка молодых специалистов, готовых строить карьеру в виноградостве и виноделии. Несмотря на растущую привлекательность сферы, остро ощущается дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда.

По словам госпожи Валуевой, важными факторами кадровой политики должны оставаться не только уровень оплаты труда, но и инвестиции в обучение, внедрение современных технологий и создание комфортной рабочей среды.

В агрофирме «Южная» нехватка виноградарей составляет 30%. Также требуются агрономы, обработчики виноматериалов, виноделы-технологи и химики-микробиологи, рассказала пресс-секретарь «Кубань-Вино» и агрофирмы «Южная» Ангелина Хусаинова. Работа на виноградниках и винодельнях — это тяжелый труд, который привлекает немногих, отметила спикер. По ее словам, винодельческие предприятия находятся преимущественно в сельской местности, где наблюдается отток жителей.

Ангелина Хусаинова отметила и позитивные изменения: все больше российских вузов и ссузов готовят специалистов отрасли. При этом она подчеркнула необходимость заинтересовать выпускников жизнью в сельской местности и предложила рассмотреть государственную поддержку молодых специалистов, включая льготные программы приобретения жилья.

Вячеслав Рыжков