Стартовал прием заявок на участие в премии «Твердые знаки» от «Ъ-Кубань»

В Краснодарском крае и Республике Адыгея начался прием заявок на участие в бизнес-премии «Твердые знаки», организованной изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье».

«Твердые знаки» — это региональная премия издательского дома «Коммерсантъ», цель которой — выявить и поощрить коммерческие организации, которые реализовали или запустили наиболее эффективные бизнес-проекты, став лидерами отрасли.

В премии могут принять участие представители малого, среднего и крупного бизнеса, осуществляющие деятельность в Краснодарском крае и Адыгее. Для этого нужно заполнить заявку на официальном сайте премии до 7 ноября 2025 года.

Заявить о себе можно в следующих номинациях:

«Лучшие цифровые решения и практики»

«Лучший сервис в B2B-секторе»

«Лучший социально ориентированный проект»

«Работодатель года. Лучшие практики»

«Импортозамещение. Лучшие практики»

«Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики»

«Лучший девелоперский проект»

«Лучший медицинский проект»

«Лучший туристический проект» (агротуризм, гастротуризм)

«Лучший аграрный проект»

«Внедрение ИИ в бизнес-процессы. Лучшие практики»

Члены экспертного совета, среди которых представители власти, успешные предприниматели и ведущие эксперты в различных сферах экономики, отберут наиболее эффективные бизнес-проекты, реализованные в период с августа 2024 года по август 2025 года.

Победителей назовут на торжественной церемонии награждения 25 ноября 20025 года. Лауреаты получат памятные призы, а также право использовать логотип премии в своих рекламных и информационных материалах.

Премия бесплатна для всех номинантов и проводится на конкурсной основе.

Подробнее можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

