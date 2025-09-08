Стартовал прием заявок на участие в премии «Твердые знаки» от «Ъ-Кубань»
В Краснодарском крае и Республике Адыгея начался прием заявок на участие в бизнес-премии «Твердые знаки», организованной изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье».
«Твердые знаки» — это региональная премия издательского дома «Коммерсантъ», цель которой — выявить и поощрить коммерческие организации, которые реализовали или запустили наиболее эффективные бизнес-проекты, став лидерами отрасли.
В премии могут принять участие представители малого, среднего и крупного бизнеса, осуществляющие деятельность в Краснодарском крае и Адыгее. Для этого нужно заполнить заявку на официальном сайте премии до 7 ноября 2025 года.
Заявить о себе можно в следующих номинациях:
- «Лучшие цифровые решения и практики»
- «Лучший сервис в B2B-секторе»
- «Лучший социально ориентированный проект»
- «Работодатель года. Лучшие практики»
- «Импортозамещение. Лучшие практики»
- «Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики»
- «Лучший девелоперский проект»
- «Лучший медицинский проект»
- «Лучший туристический проект» (агротуризм, гастротуризм)
- «Лучший аграрный проект»
- «Внедрение ИИ в бизнес-процессы. Лучшие практики»
Члены экспертного совета, среди которых представители власти, успешные предприниматели и ведущие эксперты в различных сферах экономики, отберут наиболее эффективные бизнес-проекты, реализованные в период с августа 2024 года по август 2025 года.
Победителей назовут на торжественной церемонии награждения 25 ноября 20025 года. Лауреаты получат памятные призы, а также право использовать логотип премии в своих рекламных и информационных материалах.
Премия бесплатна для всех номинантов и проводится на конкурсной основе.
Подробнее можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.
