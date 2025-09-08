Генпрокуратура обеспечила обход Адлера

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в пользу РФ участка в Сочи, на котором в советское время находилась база отряда подводно-технических работ Минречфлота РСФСР. Суд признал, что при приватизации базы более 20 лет назад были допущены нарушения законодательства. Часть спорной территории, расположенной при впадении в море реки Кудепсты, отходит под строительство автомобильного обхода Адлера.

Как стало известно “Ъ”, в Краснодаре 2 сентября завершился судебный спор по иску заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева к сочинским компаниям «Эпрон-8», ООО «Пансионат с лечением "Кристалл"», а также предпринимателям Андрею Штоппелю и Дмитрию Волошину. Заявление об изъятии в пользу РФ бывшей производственной базы 8-го экспедиционного отряда подводно-технических, гидротехнических и аварийно-спасательных работ предприятия «Подводречстрой» Министерства речного флота РСФСР удовлетворено. Решение обращено к немедленному исполнению.

Компания «Эпрон-8» должна вернуть в государственную собственность девять объектов недвижимости, в том числе полигон площадью 11 га, склады, цеха, мастерские, помещения для ремонта флота.

Право компании на долгосрочную аренду участка площадью 3,5 га прекращено. У пансионата «Кристалл» изымается административное здание, склад и профилакторий, также аннулирован договор аренды участка площадью 0,7 га. Прекращено право собственности предпринимателей Штоппеля и Волошина на спортивный зал и производственную площадку.

В процессе, который проходил в Арбитражном суде Краснодарского края (АСКК) с января текущего года, речь шла о приватизации базы подводно-технических работ, расположенной в Сочи в устье реки Кудепсты. В 1993 году Фонд госимущества Краснодарского края заключил с компанией «Эпрон-8» (правопреемник 8-го экспедиционного отряда подводно-технических работ) договор купли-продажи объекта. В 1999 году прокуратура оспорила сделку, ссылаясь на то, что предприятия, предназначенные для подводных аварийно-спасательных работ, не подлежали приватизации.

В 2002 году суд принял решение о возврате активов государству, однако собственник, как утверждает прокуратура, проигнорировал решение суда и оставил базу за собой. Позже часть территории была передана под рекреационные объекты. Вопрос о законности прав владельцев на бывшую базу отряда подводно-технических работ возник в конце прошлого года в связи с тем, что часть территории в устье Кудепсты должна отойти под строительство автодороги в обход Адлера.

Генпрокуратура, изучив вопрос, пришла к выводу, что незаконное выбытие из публичного владения имущественного комплекса госпредприятия «Подводречстрой» нарушило экономические интересы государства.

Ответчики в ходе судебного процесса не признали требования прокуратуры и настаивали на том, что решение суда о возврате имущества в казну, принятое в 2002 году, касалось не всего имущественного комплекса базы. «Часть имущества действительно подлежала возврату государству, и руководство компании "Эпрон-8" добросовестно пыталось оформить возврат, но Росимущество переадресовало собственника в мэрию Сочи, а там принять имущество отказались. В итоге "Эпрон-8", который в течение нескольких лет нес затраты на содержание базы, оставил объекты за собой»,— пояснил “Ъ” представитель ответчика Дмитрий Байков. По словам собеседника “Ъ”, решение АСКК об изъятии активов будет оспорено в апелляционной инстанции.

Анна Перова, Краснодар