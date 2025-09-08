Air Cairo запустила рейсы из Сочи в Шарм-эль-Шейх

Египетская авиакомпания Air Cairo впервые начала выполнять рейсы из международного аэропорта Сочи. Дебютный полет был совершен в популярный египетский курорт Шарм-эль-Шейх с загрузкой 173 пассажира из 179 возможных мест, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рейсы будут осуществляться еженедельно по понедельникам на самолетах Airbus А-320. В аэропорту воздушное судно торжественно встретили водной аркой. Во время регистрации семейной паре из Краснодара — Павлу и Анастасии Волковым — вручили сувениры от аэропорта.

За 2025 год пассажиропоток между Сочи и египетскими городами Хургада и Шарм-эль-Шейх превысил 78 тыс. человек. В летний сезон на побережье Красного моря из сочинского аэропорта летают также Nesma Air и AlMasria Universal Airlines.

В зимнем сезоне запланированы маршруты российских авиакомпаний: Azur Air будет выполнять рейсы в Шарм-эль-Шейх, Red Wings — в Хургаду, а «Уральские авиалинии» — в оба египетских направления.

Международный аэропорт Сочи входит в топ-5 российских аэропортов по объему пассажирских перевозок, обслуживая свыше 13 млн человек ежегодно. С 2022 года он является главным южным международным авиахабом России. Воздушная гавань работает по 65 внутренним и международным направлениям с 21 российским и пятью зарубежными перевозчиками.

Мария Удовик