Рейс Сочи—Ижевск приземлился в Бегишево из-за тумана

Самолет рейса 504 авиакомпании «Ижавиа», следовавший из Сочи в Ижевск, совершил посадку на запасном аэродроме в Бегишево из-за тумана с видимостью 300 м. Об этом в 05:55 местного времени сообщил в Telegram генеральный директор компании Александр Синельников.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«В аэропорту Ижевск туман с видимостью 300 м. Рейс 504 из Сочи ушел на запасной в Бегишево. Рейс 928 из Санкт-Петербурга в зоне ожидания. Прогноз по погоде благоприятный, в ближайшее время улучшение»,— написал руководитель авиаперевозчика.

Помимо самолета из Сочи, в зоне ожидания находился борт из Санкт-Петербурга. По данным сайта «Ижавиа» на 08:50, оба воздушных судна прибыли в пункт назначения.

Из-за неблагоприятных погодных условий задержку получили самолеты из Москвы и Сочи — рейсы 302 и 502. Их вылет запланирован на 11:40 и 15:30 соответственно. Авиакомпания предупредила о возможных корректировках расписания.

Мария Удовик