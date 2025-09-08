Администрация Хостинского района Сочи модернизирует спортзону в Кудепсте

В микрорайоне Кудепста Хостинского района Сочи завершается модернизация спортивной площадки на улице Искры у дома 663. Работы начались в июле по инициативе местных жителей, которые неоднократно поднимали вопрос о необходимости ремонта на встречах с администрацией, сообщает пресс-служба мэрии курорта в своем Telegram-канале.

Спортивная площадка активно используется жителями соседних домов, как взрослыми, так и детьми. Поэтому было важно сделать ее безопасной и многофункциональной. Для этого установили необходимые спортивные элементы, обустроили уголки для отдыха и уложили безопасное покрытие на поле. В ближайшие дни завершатся работы по укреплению ограждения, и площадка будет готова к использованию, сообщил глава администрации Хостинского района Иван Савин.

Также в рамках инициативного бюджетирования в селах района планируется создание детских и спортивных зон в переулке Калиновом в селе Измайловка и на улице Юбилейной в селе Прогресс.

«Ъ-Сочи» писал, что в сочинском селе Чвижепсе завершили строительство линии уличного освещения на улице Подснежников с установкой 26 опор и 28 светодиодных фонарей, а также отремонтировали 1,5 км дорог. За прошедший период специалисты также отреставрировали остановку на улице Ачишховской, провели ямочный ремонт дороги на улице Эстонской, построили 50-метровый тротуар на улице Гаражной в селе Эсто-Садок.

Мария Удовик