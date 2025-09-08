Экспорт и импорт Китая в августе оказались слабее прогнозов

По итогам августа объем экспорта Китая вырос на 4,4% в годовом выражении, до $321,8 млрд, сообщило главное таможенное управление страны. В прошлом месяце экспорт КНР рос самыми медленными темпами за последние полгода, отмечает Financial Times. Газета называет причиной торговую напряженность в отношениях с США.

Экспорт Китая в США упал на 33%, однако поставки в другие регионы, включая Юго-Восточную Азию, увеличились. В частности, экспорт китайских товаров в Юго-Восточную Азию вырос на 22,5%. Импорт Китая в августе вырос на 1,3%, до $219,4 млрд. Это также ниже прогноза и ниже июльского показателя в 4,1%.

В Capital Economics заявили, что более низкие темпы роста экспорта в августе были обусловлены более высокой базовой ставкой годом ранее.

«Поскольку временный импульс, полученный в результате торгового перемирия между США и Китаем, сходит на нет, а США повышают тарифы на поставки, перенаправленные через другие страны, экспорт, вероятно, окажется под давлением в ближайшей перспективе»,— считают аналитики.

Тарифная война КНР и США разгорелась после ввода в феврале Дональдом Трампом пошлины в 10% на импорт всех китайских товаров. В марте он повысил ее до 20%. Вскоре после ряда взаимных шагов размер пошлины на китайские товары достиг 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%. По данным Bloomberg, Китай предложил Индии вместе противостоять пошлинной политике США.

Подробности — в материале «Ъ» «США толкают Китай и Индию в объятия друг друга».