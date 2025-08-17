США толкают Китай и Индию в объятия друг друга

Глава МИД КНР Ван И отправляется в Индию, где с 18 по 20 августа проведет переговоры о спорной границе двух стран в Гималаях. На фоне мирового ажиотажа вокруг встречи президентов России и США на Аляске краткий анонс китайского внешнеполитического ведомства об этом визите прошел почти незамеченным. Между тем эта поездка свидетельствует о том, что оттепель в отношениях между двумя конкурентами за влияние в регионе продолжается. Индию, которую в США рассматривают как главный противовес Китаю в Азии, к этому подталкивают сами же американцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД КНР Ван И

Фото: Mandel Ngan / Pool Photo / AP Глава МИД КНР Ван И

Фото: Mandel Ngan / Pool Photo / AP

О том, что Ван И, член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел и специальный представитель Китая по вопросу о границе между КНР и Индией, по приглашению индийской стороны посетит эту страну и проведет переговоры по территориальной проблеме, МИД КНР сообщил 16 августа буквально одним предложением, без каких-либо деталей.

Впрочем, и без того очевидно, что визит будет знаковым уже по факту его проведения: с момента пограничных столкновений между военными двух стран в Гималаях в 2020 году, когда погибло 20 индийских солдат и неизвестное число китайских военнослужащих, это станет лишь вторым подобным контактом высокопоставленных чиновников обоих государств.

Еще в октябре прошлого года Пекину и Нью-Дели удалось заметно притушить горячий территориальный спор. Тогда на полях саммита БРИКС в Казани прошла первая за пять лет встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. По ее итогам стороны достигли соглашения о патрулировании вдоль линии фактического контроля и договорились об отводе войск в двух приграничных районах в Восточном Ладакхе.

Однако возвращение к нормализации двусторонних отношений на других треках с тех пор буксовало. Вплоть до середины нынешнего лета, когда Индия начала делать реверансы в сторону Китая. Недавно правительство Нарендры Моди разрешило выдачу туристических виз гражданам Китая и дало понять, что изучает возможности активизации торговых связей с КНР, включая потенциальное сотрудничество между индийским конгломератом Adani Group и китайским гигантом по производству электромобилей BYD Co. В конце прошлой недели агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц в Нью-Дели сообщило, что две страны после более чем пятилетнего перерыва обсуждают возобновление приграничной торговли.

Наконец, в Индии решили возобновить авиасообщение с Китаем, приостановленное в 2020 году как на фоне пандемии COVID-19, так и ввиду резкого ухудшения отношений между соседними государствами. По данным того же Bloomberg, официально объявить о возобновлении авиасообщения уже с сентября индийские власти намерены на открывающемся 31 августа саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Туда, к слову, приедет премьер Моди, что станет его первым за семь последних лет визитом в Китай.

Акселерация усилий по нормализации отношений с Пекином началась на фоне беспрецедентного давления на Индию со стороны Дональда Трампа. Как утверждают многочисленные индийские источники, причиной того, что тот так озлобился на Индию, стала история вокруг майского конфликта этой страны с Пакистаном. После окончания горячей фазы конфликта Трамп безапелляционно заявил, что именно его посредничество помогло разрядить напряженность в отношениях Нью-Дели и Исламабада. А Моди в телефонном разговоре с Трампом в июне прямо эти утверждения опроверг и публично настаивал на их неправомерности. Именно вслед за этим Трамп, как утверждается, и надумал наказать Индию удвоением до 50% пошлин на ее экспорт, объявив это наказанием за закупки российской нефти. Не способствовали деэскалации и заявления президента США о том, что экономика Индии «мертва», а ее тарифные барьеры «отвратительны».

Почти наверняка расчет Трампа строился на том, что под давлением Вашингтона Нью-Дели поспешит заключить торговую сделку со Штатами на выгодных для США условиях, как у Трампа уже получилось с Евросоюзом.

Но в Индии, которая рассматривается Штатами как главный противовес Китаю в азиатском регионе, это вызвало прямо противоположную реакцию. «Тарифная война Трампа с Индией заставила Индию осознать необходимость сохранения определенной стратегической автономии и стратегической независимости»,— отметил президент аналитического центра «Центр Китая и глобализации» Генри Ван (цитата по агентству Bloomberg).

На фоне американского давления Индия решила активизировать свои связи не только с Китаем, но и с другими странами—членами БРИКС, также недовольными угрозами со стороны главы Белого дома. В августе индийское правительство подписало с Россией соглашения об углублении экономического сотрудничества, а премьер Моди пригласил российского президента Владимира Путина посетить Индию.

Ранее, в июле, индийский премьер побывал в Бразилии, а в начале августа в ходе телефонного разговора с президентом этой страны Лулой да Силвой Нарендра Моди договорился о расширении торгового соглашения Индии с МЕРКОСУР — южноамериканским таможенным союзом, в который входит Бразилия.

«Правительство США давно пытается привлечь Индию к своей новой холодной войне с Китаем. Тарифы Дональда Трампа дали обратный эффект, побудив Нью-Дели улучшить отношения с Пекином и укрепить БРИКС»,— констатировал главный редактор онлайн-издания Geopolitical Economy Report Бен Нортон в колонке от 17 августа.

При этом оливковую ветвь, которую Нью-Дели протянул Китаю, тот с готовностью принял.

В этом месяце Пекин, сам находящийся в состоянии торговой войны с США, ослабил ограничения на экспорт в Индию ряда удобрений (страна является их крупнейшим мировым импортером). А заодно выразил Нью-Дели моральную поддержку после введения повышенных американских пошлин. «Дайте хулигану дюйм, и он заберет милю (в русской интерпретации это соответствует поговорке «Дай ему палец — он руку откусит».— “Ъ”)»,— написал на прошлой неделе в соцсети X посол Китая в Индии Сюй Фэйхун, цитируя главу МИДа Ван И и прозрачно намекая, что Пекин готов противостоять американскому прессингу плечом к плечу с Нью-Дели.

Наталия Портякова