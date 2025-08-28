Bloomberg: Китай предложил Индии вместе противостоять пошлинной политике США

В марте, когда президент США Дональд Трамп решил начать торговую войну с Китаем, председатель КНР Си Цзиньпин направил письмо индийским властям, чтобы «прощупать почву для улучшения отношений» с Индией. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Aly Song / Reuters, Aly Song / File Photo / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Aly Song / Reuters, Aly Song / File Photo / Reuters

Как рассказал индийский чиновник, письмо Си Цзиньпина было адресовано президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендру Моди. Китайский лидер заявил об обеспокоенности из-за любых возможных сделок Нью-Дели и Вашингтона, которые могли бы нанести ущерб интересам Пекина.

Источник Bloomberg рассказал, что правительство Нарендры Моди начало предпринимать «серьезные усилия» по улучшению отношений с Китаем лишь в июне. Это произошло на фоне все более напряженных торговых переговоров Индии и США, а также заявлений Дональда Трампа о Пакистане. Теперь индийские и китайские власти договорились урегулировать пограничные споры и возобновить авиарейсы. В сентябре Нарендра Моди впервые за семь лет отправится в Китай.

Индия и США планировали заключить крупную торговую сделку, но переговоры по этому вопросу провалились. В августе Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в 25% на индийские товары за покупку страной российской нефти, увеличив общий тариф до 50%. Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщала, что на этом фоне Нарендра Моди перестал отвечать на звонки американского президента.

Лусине Баласян