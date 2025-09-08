Название для российского высокоскоростного поезда могут выбрать голосованием

Проводятся оценочные работы по следующим четырем высокоскоростным железнодорожным магистралям (ВСМ), сообщил вице-премьер Виталий Савельев. По его словам, название для первого российского высокоскоростного поезда, который будет следовать от Москвы до Санкт-Петербурга, могут определить голосованием.

Как уточнил вице-премьер, название поезда должно ассоциироваться с Россией. Сейчас над ним работает специально созданная фокус-группа специалистов-маркетологов, которая отбирает варианты методом опроса. «Мы так часто делаем в режиме краудсорсинга, прислушиваемся к мнению наших людей. Работаем над этим и посмотрим, что они выберут»,— рассказал господин Савельев в интервью ТАСС на ВЭФ.

Ввод в эксплуатацию ВСМ Москва—Санкт-Петербург намечен на 1 апреля 2028 года. Она также пройдет по территории Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Стоимость проекта оценивается в 2,349 трлн руб. Анонсированная стоимость билета — около 10 тыс. руб., поездка займет 2 часа 15 мин.

В августе РЖД начали тестировать контактную сеть для первого этапа ВСМ Москва — Петербург. Также планируется построить ВСМ от Москвы до Минска, до Екатеринбурга через Казань, до Адлера и Рязани. Ожидается, что до 2045 года протяженность сети ВСМ превысит 4,5 тыс. км.

