РЖД тестируют контактную сеть для первого этапа ВСМ Москва — Петербург

Российские железные дороги (РЖД) начали испытания контактной сети первого этапа высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Опытный участок длиной 800 м установлен на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке.

В составе участка задействованы более 800 деталей. Их изготовили около 80 российских компаний по техническому заданию РЖД. Среди ключевых компонентов — новые бронзовые провода диаметром в 1,5 раза превышающим стандартные.

Для контроля состояния сети на тестовом участке установлены 32 датчика, фиксирующие параметры натяжения проводов, их положение в пространстве, температуру и другие характеристики. В перспективе эти системы станут выявлять образование наледи.

Испытания планируют завершить весной 2026 года. Пуск ВСМ Москва – Санкт-Петербург намечен на 2028-й. Протяженность маршрута — 679 км, он пройдет по территории шести субъектов страны. Время в пути между двумя столицами сократится почти в два раза — до 2 часов 15 минут.