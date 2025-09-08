По делу Тимура Иванова о взятках начинаются следственные действия

Следователи приступают к этапу сбора доказательств по уголовному делу бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники, уже на этой неделе начнутся следственные действия с непосредственным участием самого Иванова.

Это второе уголовное дело в отношении экс-замминистра обороны. Оно было возбуждено после показаний заключившего с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве гендиректора компании «Волжский берег» и соучредителя ООО «Агрокомплекс "Русское село"» Сергея Бородина. По его заявлению, им в соучастии с господином Ивановым в 2022 году были получены взятки в размере 152 млн руб. от президента и совладельца одного из крупнейших подрядчиков Минобороны, компании «Олимпситистрой» Александра Фомина за «общее покровительство».

9 сентября Первый апелляционный суд общей юрисдикции должен рассмотреть жалобы на приговор по первому уголовному делу Иванова. 1 июля Мосгорсуд признал бывшего замминистра и его подчиненного Антона Филатова виновными в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ): 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц» и 216,6 млн руб. при покупке паромов для Крымской переправы, а также в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Тогда суд приговорил Тимура Иванова к тринадцати, а Антона Филатова — к двенадцати с половиной годам колонии общего режима со штрафами в 100 млн и 25 млн руб. соответственно. Речь идет о периоде, когда Тимур Иванов являлся руководителем АО «Оборонстрой», а Антон Филатов возглавлял подведомственное Минобороны ООО «Оборонлогистика».

