Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Тимуру Иванову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отложил на 9 сентября рассмотрение жалобы на приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщает корреспондент «Ъ». Перерыв в процессе вызван тем, что второму фигуранту, Антону Филатову, необходимо подыскать себе нового адвоката.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов (в центре) и Антон Филатов в зале суда

В случае, если он этого не сделает, суд назначит господину Филатову защитника от государства. Как писал ранее «Ъ», бывший подчиненный Тимура Иванова Филатов расторг соглашение с адвокатом Вячеславом Тимофеенко, который является партнером адвокатского бюро вместе с Алексеем Смирновым. Последний в ходе следствия также представлял интересы другого фигуранта — гражданина Германии Феликса Нойберга, объявленного в розыск. В этой связи подсудимый считает, что имел место конфликт интересов, так как обвинение использовало показания иностранца против него.

В апелляции осужденные требуют отменить приговор Мосгорсуда, который 1 июля признал их виновными в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ): 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц» и 216,6 млн руб. при покупке паромов для Крымской переправы, а также в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Тогда суд приговорил Тимура Иванова к тринадцати, а Антона Филатова — к двенадцати с половиной годам колонии общего режима со штрафами в 100 млн и 25 млн руб. соответственно. В деле речь идет о периоде, когда Тимур Иванов являлся руководителем АО «Оборонстрой», а Антон Филатов возглавлял подведомственное Минобороны ООО «Оборонлогистика». Подсудимые вину отрицают. Они настаивают, что в первом случае суд проигнорировал их доводы об отсутствии хищения при закупке паромов, а во втором — их непричастность к выводу средств из банка.

Рассмотрение жалоб началось 1 сентября. При этом уже в октябре наступит срок давности по первому эпизоду дела.

Мария Локотецкая