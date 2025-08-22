Следствие огорошило Тимура Иванова

Как стало известно “Ъ”, фигурирующая в уголовном деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова тульская компания «Проопт» обратилась в столичный арбитраж, не дожидаясь предъявления экс-чиновнику официального обвинения. Гендиректор данной организации просит суд расторгнуть многомилионный договор займа с агрокомплексом «Русское село», ссылаясь на данные следствия о том, что соглашение было заключено лишь для «конспирации» — дачи военачальнику взятки на сумму 152 млн руб.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, иск о расторжении заключенного 28 июля 2022 года договора займа гендиректор ООО «Проопт» Николай Горнин подал в Арбитражный суд Москвы после своего визита в Следственном комитет России (СКР). Там его допросили в качестве свидетеля по обстоятельствам, о которых следователям рассказал заключивший с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве гендиректор компании «Волжский берег» и соучредитель ООО «Агрокомплекс “Русское село”» Сергей Бородин. Следствие считает его доверенным лицом Тимура Иванова, с которым он руководил деятельностью ряда компаний.

Как следует из иска, в рамках сделки господин Бородин обязался сообщить о ранее неизвестном преступлении — получении им в соучастии с господином Ивановым в 2022 году взятки в размере 152 млн руб. от президента и совладельца одного из крупнейших подрядчиков Минобороны, компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, фактического владельца компании «Проопт». Сделано это было за «общее покровительство по службе».

Следствие полагает, что часть из 152 млн руб., а именно 112 млн руб., компания «Проопт» перечислила на счет агрокомплекса «Русское село» по договору займа от 28 июля 2022 года.

Впоследствии, как говорится в иске, «согласно сообщению Федеральной службы по финансовому мониторингу», 31 млн 868 тыс. руб. были возвращены на счет «Проопт» «с целью придания правомерного вида гражданско-правовой сделки».

«При таких обстоятельствах ООО “Проопт” считает неприемлемым дальнейшее исполнение обязательств по договору займа от 28.07.2022 года, так как данный факт опосредованно делает истца причастным к совершению преступления, что может негативно сказаться на деловой репутации общества»,— говорится в иске.

Таким образом, по мнению гендиректора организации, «обстоятельства, из которых исходило ООО “Проопт” при выдаче ответчику суммы займа, существенно изменились», поскольку, заключая его, «истец не мог предположить, что перечисленные ООО “Агрокомплекс «Русское село»” денежные средства будут использованы последним для дачи взятки». В этой связи Николай Горнин просит суд расторгнуть заключенное соглашение.

Стоит отметить, что официальное обвинение Тимуру Иванову по данному эпизоду пока не предъявлено. Его адвокат Денис Балуев заявил “Ъ”, что подзащитный не имел никакого отношения «к данной истории», которая не связана с госконтрактами и является «чисто коммерческой». Адвокат настаивает, что агрокомплекс «Русское село», одним из учредителей которого являлся господин Бородин, не был фиктивным, имел в своем штате сотрудников, офис и вел «абсолютно белоснежную деятельность», закупая у других предприятий сельхозпродукцию: горошек, кукурузу, томаты и т. п. В дальнейшем из них на заводе делали консервы и поставляли в сетевые магазины. «Все закупки были подтверждены документально»,— утверждает господин Балуев. Он предположил, что вопросы следствия могла вызвать единственная сделка, связанная с закупкой предприятием корнишонов в Индии, в ходе исполнения которой зарубежные партнеры подвели россиян и тем даже пришлось с ними судиться.

По словам адвоката, в том числе на закупку именно этой продукции компания «Русское село» и брала у тульского предприятия заем в размере 112 млн руб., срок погашения которого наступит только в декабре 2025 года.

Также взяткой следствие, вероятно, считает вклад в имущество «Русского села» на сумму 10 млн руб. и еще 30 млн руб.— взнос в уставный капитал, предположил адвокат. По его подсчетам, таким образом сумма полученных «Русским село» оборотных средств действительно составила 152 млн руб. Однако часть займа в сумме почти 40 млн руб., половину из которых составили проценты, оно вернуло «Проопту», утверждает защитник. По его сведениям, в настоящее время агрокомплекс имеет достаточное количество средств, чтобы исполнить свои обязательства по договору, однако не знает, куда их переводить. «Весной этого года компания “Проопт” уведомила “Русское село” о закрытии всех известных заемщику расчетных счетов. Зачем такие искусственные препятствия создаются, я понять не могу»,— посетовал адвокат.

Комментируя поданный в Арбитражный суд Москвы иск, господин Балуев назвал удивительным то, что заимодавец настаивает лишь на расторжении сделки, однако не просит взыскать с ответчика деньги. «С точки зрения права это парадокс»,— сказал адвокат. Защитник полагает, что, вероятно, «кто-то хочет создать арбитражную преюдицию, получив решение суда, в котором будет написано слово “взятка”. В этом случае обстоятельства, установленные судом, могут приниматься следствием без дополнительной проверки. В этом случае, по мнению адвоката, следствию не придется доказывать сам факт коррупции, сосредоточившись лишь на том, «кто кому взятку дал».

Арбитражный суд Москвы, проведя предварительное слушание по данному иску, назначил его рассмотрение на 20 октября. В том же суде 2 октября должно состояться слушание дела о банкротстве господина Иванова. Его инициировал ПСБ.

Как удалось узнать “Ъ”, данный иск связан с невыплатой господином Ивановым кредита в 175 млн руб., который он взял в ПСБ на покупку дома с землей в подмосковном коттеджном поселке «Раздоры-2» под залог своей квартиры на Поварской улице в Москве.

Он не смог обслуживать заем после ареста в апреле 2024 года, и сейчас сумма долга превысила 220 млн руб.

Господин Иванов уже имеет 13 -летний срок по делу о выводе 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц» и хищении 216,6 млн руб. при закупке паромов для Керченской переправы. Приговор 1 июля огласил Мосгорсуд, а уже 25 августа, по данным “Ъ”, Первый апелляционный суд планирует рассмотреть апелляцию.

Также СКР продолжает расследование другого дела, по которому Тимур Иванов проходит вместе с Сергеем Бородиным и Александром Фоминым. Последнему вменяют дачу взятки господам Иванову и Бородину в размере не менее 1,185 млрд руб. По версии Главного следственного управления СКР, господин Фомин платил откаты замминистра обороны не живыми деньгами, а услугами — реставрацией и строительством принадлежащей Тимуру Иванову недвижимости.

Помимо отката в размере 152 млн руб. следствие намерено инкриминировать господину Иванову еще одну взятку в виде строительства бани с котельной за 56 млн руб. рядом с загородным домом бывшей жены чиновника Светланы Захаровой. Последний уже конфискован по первому приговору.

Помимо этого Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Тимура Иванова и его родных на сумму свыше 1 млрд руб. Рассмотрение этого иска в Пресненском суде Москвы еще не назначено.

