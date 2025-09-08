Агенты увлеклись страхованием

В первом полугодии 2025 года среднее количество агентов—физических и юридических лиц выросло в разы, показав наибольшие значения с 2020 года. По словам экспертов, это связано с активным привлечением посредников, в том числе на новых территориях, для продажи ОСАГО — в сегменте снизилась аварийность.

По итогам первого полугодия 2025 года среднее число страховых агентов—физлиц выросло в полтора раза год к году и составило более 264,3 тыс., следует из данных ЦБ. Из них количество посредников—индивидуальных предпринимателей (ИП) показало рост в два раза — до 97,2 тыс., без ИП — на 39%, до 167,1 тыс. Количество агентов-юрлиц увеличилось почти вдвое — до 43,5 тыс. Это максимальные показатели первого полугодия за последние шесть лет.

Страховые компании подтверждают рост агентской сети. «СОГАЗ активно развивает розничный бизнес и стремится к усилению присутствия, в том числе на новых территориях. В связи с этим также фиксируем прирост агентской сети, который в нашем случае превышает средние значения, приведенные в статистике ЦБ»,— говорят в компании. В «АльфаСтраховании» численность агентской сети выросла на 7% за счет физлиц и ИП. Чистый прирост сети агентов—физических лиц составил 1495 человек, заявляют в «РЕСО-Гарантии». В ВСК говорят о тысячах новых привлеченных агентов. В «Ренессанс Страховании» сообщают о росте на 15%. Общая численность агентов «Росгосстраха» в 2025 году соразмерна 2024 году, отмечают в компании.

«Для страховой компании расширение агентской сети сейчас является самым лучшим и понятным способом наращивания клиентской базы — рентабельным путем, не уходя в демпинг, продажи с негативными последствиями для портфеля»,— указывает генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. По его словам, страховые компании достаточно активно меняют формат работы с агентами, делают их работу и отчетность более комфортными.

Дополнительным драйвером выступило освоение новых регионов, считает гендиректор агентского онлайн-сервиса «Инссмарт» Артур Коломиец. По оценкам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, число привлеченных агентов-физлиц на новых территориях может исчисляться тысячами. Сегодня там работают СОГАЗ, «Росгосстрах», «ПСБ Страхование», «Гайде», «Астро-Волга» и «Двадцать первый век». «СберСтрахование» заявила о планах начать работу на новых территориях (см. “Ъ” от 23 декабря 2024 года).

В частности, сегодня агенты необходимы страховщикам для наращивания доли в ОСАГО, которое показало снижение аварийности и служит каналом для перекрестных продаж, отмечает страховой эксперт Дмитрий Ванин. Снижение количества страховых случаев в сегменте было отмечено в 79 субъектах РФ. Максимальное снижение зафиксировано в Республике Дагестан (снижение на 2,3 процентного пункта (п. п.), до 6,1%) и Чеченской Республике (снижение на 3,1 п. п., до 3,8%). Число регионов, относящихся к красной зоне с высоким риском страхового мошенничества, сократилось с четырех до двух (см. “Ъ” от 25 августа). Объем сегмента по итогам первого полугодия составил 156,5 млрд руб., по данным ЦБ.

При этом рост числа агентов—ИП и юрлиц может быть связан с введением прогрессивной шкалы НДФЛ, говорят эксперты. В 2025 году была введена прогрессивная шкала НДФЛ. Так, для физических лиц с годовым доходом до 2,4 млн руб. будет действовать ставка 13%, ставка 15% — для части годового дохода выше 2,4 млн и до 5 млн руб. Если доход составляет выше 50 млн руб., ставка будет на уровне 22%. Ставка налога для ИП и юрлиц при упрощенной системе налогообложения составляет 6%, следует из данных ФНС. По оценкам господина Ванина, агенты-новички зарабатывают от 50 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц, более опытные — от 200 тыс. руб. в месяц и до нескольких миллионов в год, а в исключительных случаях — и десятков миллионов.

Также ряд доходов, которые ранее не подлежали налогообложению, теперь необходимо исчислять и оплачивать НДФЛ. В сфере страхования это доходы по заключенным после 2025 года договорам по страхованию жизни и ИСЖ, добавляет руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Алексей Станчин. Обычно посредники-физлица работают по договору агентского соглашения, будучи ИП, самозанятыми или просто физическими лицами, в последнем случае они платят НДФЛ, обращает внимание Павел Самиев.

