Страховщикам предъявили ремонт

Во втором квартале средняя выплата по ОСАГО показала рост на 17,7%, а количество аварий снизилось. По словам экспертов, это связано не только с общим увеличением цен и усилением контроля на дорогах, но и с популярностью крайне дорогих в ремонте китайских автомобилей. Страховщики будут стремиться компенсировать рост выплат, в том числе при помощи партнерств с банками и автодилерами, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам второго квартала средняя выплата по ОСАГО выросла на 17,7% год к году, до 104,5 тыс. руб., следует из «Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» ЦБ.

Вместе с тем снижение количества страховых случаев было отмечено в 79 субъектах РФ, в том числе в 14 из них — на 1 процентный пункт (п. п.) и более. Максимальное снижение зафиксировано в Республике Дагестан (снижение на 2,3 п. п., до 6,1%) и Чеченской Республике (снижение на 3,1 п. п., до 3,8%).

Доля урегулированных страховых случаев в целом по России, согласно данным отчета, за анализируемый период снизилась на 0,8 п. п. и составила 4,2%. Число регионов, относящихся к красной зоне с высоким риском страхового мошенничества, сократилось с четырех до двух (Республика Ингушетия и Новосибирская область).

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за первые шесть месяцев общая сумма выплат по ОСАГО составила 115,1 млрд руб., включая 110 млрд руб. выплат страховщиков, 4 млрд руб. судебных накладных расходов и 1,1 млрд руб. выплат из компенсационного фонда РСА. Количество заключенных договоров за этот период составило 23 млн, из них 2,2 млн — пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 155,3 млрд руб.

Рост средней выплаты связан с повышением стоимости ремонта, указывают эксперты. Существенное влияние на это оказали инфляция, логистические и валютные факторы, отмечает директор департамента страхования «Рексофта» Никита Евсеенко. Кроме того, обновление справочников по единой методике оценки ЦБ с марта привело к использованию актуальных рыночных цен на запчасти и ремонт при оценке ущерба по страховому случаю, добавляет он. По данным международной сети автосервисов Fit Service, в 2025 году средняя стоимость расходников и запчастей для мелкого ремонта выросла на 15%.

«Кроме того, отмечается увеличение доли китайских автомобилей, для которых средний чек ремонта сопоставим с премиум-сегментом. Новые китайские машины имеют минимальный износ, что увеличивает стоимость ремонта»,— говорит директор по развитию страхового бизнеса финансового маркетплейса «Сравни» Владислав Головкин. Автомобилисты стали бережнее относиться к автомобилям, считает президент РСА Евгений Уфимцев.

Количество страховых случаев снижается в том числе благодаря усилению контроля со стороны государства, уверены эксперты. Существенно повышен уровень видеофиксации на дорогах, что сказывается на улучшении водительской дисциплины и снижении частоты нарушений ПДД, указывает господин Евсеенко. По словам финансового эксперта Андрея Бархоты, в условиях усиленного мониторинга водители ездят аккуратнее, опасаясь штрафов за превышение скорости, которое часто выступает катализатором транспортных происшествий.

Вместе с тем страховое сообщество в целом лучше и эффективнее борется со страховым мошенничеством, что объясняет сокращение количества регионов с высоким уровнем риска, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

По словам экспертов, рост среднего размера возмещения продолжится. Впрочем, по оценкам господина Головкина, он будет незначительным, но может привести к небольшому увеличению цен на полисы ОСАГО. Не исключено, что с подачи страховщиков, стремящихся компенсировать рост выплат, банки уже в этом году включат программы ОСАГО в свои пакеты услуг для привилегированных клиентов, полагает господин Бархота. Также страховые компании будут рассматривать сценарий повышения привлекательности ОСАГО для новых автомобилей не без помощи автопроизводителей, заключает он.

Юлия Пославская