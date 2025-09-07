Уровень реки Ира в Сочи не достигает критических отметок

Интенсивные осадки в Сочи вызвали подъем уровня реки Ира в поселке Дагомыс, что привело к затоплению участка федеральной трассы Джубга — Сочи. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, реки находятся в руслах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В МЧС отмечают кратковременное повышение уровня водотока в связи с залповыми осадками. «Уровень реки находится на безопасном уровне»,— говорят в ведомстве.

Местные жители в социальных сетях сообщают, что к полудню интенсивные дожди вызвали скопление воды на дорогах. Площадь у Адлерского железнодорожного вокзала оказалась под водой. Жители и туристы публикуют фотографии затруднений в движении транспорта.

Штормовое предупреждение в регионе действует до 9 сентября. Краснодарский центр по гидрометеорологии прогнозирует сильные дожди и ливни, которые могут сопровождаться грозами, градом и усилением ветра до 20 м/с. В некоторых районах возможны резкие подъемы уровня воды в реках и малых водотоках. В горной местности существует риск схода небольших селевых потоков.

Кроме того, метеорологи предупреждают о вероятном образовании смерчей над Черным морем на участке от Магри до Веселого. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются с утра 7 сентября до конца суток 9 сентября.

По указанию главы Сочи Андрея Прошунина все службы работают в усиленном режиме. Городской оперативный штаб контролирует ситуацию.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта оставаться дома и по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте. Работа пляжей будет зависеть от погодных условий. Туристам советуют избегать отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. В случае экстренной ситуации следует обращаться по номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что синоптики предупреждали о дождях и грозах на черноморском побережье со 2 сентября. В дальнейшем на курорте установится более умеренная погода с температурой около +25 градусов.

Мария Удовик