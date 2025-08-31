В Сочи школьные линейки пройдут при +25 градусах

В понедельник, 1 сентября, в Сочи ожидается солнечная погода. Во время школьных линеек температура воздуха составит около +25 градусов, а в разгар дня поднимется до +30 градусов. Дожди и грозы придут на Черноморское побережье только 2 сентября, после чего установится более умеренная погода с температурой около +25 градусов, рассказал «Ъ-Сочи» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Чепакин, Коммерсантъ Фото: Андрей Чепакин, Коммерсантъ

По данным Краснодарского гидрометцентра, 1 сентября в Краснодаре прогнозируется переменная облачность без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +19…+21 градусов, днем — +34…+36 градусов.

В целом по Краснодарскому краю ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-западный и западный — 3–8 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью — +17…+22 градусов, в юго-восточных районах — +14…+19 градусов. Днем воздух прогреется до +32…+37 градусов. В горах температура ночью составит +11…+16 градусов, днем — +20…+25 градусов.

На Черноморском побережье сохранится переменная облачность без осадков. Ветер западный и юго-западный — 6–11 м/с. Температура воздуха ночью — +19…+24 градусов, днем — +27…+32 градусов.

На последующие двое суток прогнозируется переменная облачность и местами кратковременные дожди с грозами. 2 сентября в отдельных районах ожидается сильный дождь, к концу периода — преимущественно без осадков. 3 сентября ночью и утром местами возможен туман. Ветер западной четверти с переходом на северную — 4–9 м/с, местами с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью 2 и 3 сентября составит +15…+20 градусов, днем 2 сентября — +27…+32 градусов, 3 сентября — +24…+29 градусов. В юго-восточных предгорных районах — +21…+26 градусов. В горах ночью ожидается +9…+14 градусов, днем — +16…+21 градусов 2 сентября и +13…+18 градусов 3 сентября.

На Черноморском побережье в эти дни будет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти — 4–9 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью — +19…+24 градусов, днем — +24…+29 градусов.

Мария Удовик