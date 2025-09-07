Пассажир ВАЗа погибла в ДТП в Ейском районе

В Ейском районе Краснодарского края в результате аварии погибла 23-летняя пассажир автомобиля ВАЗ-21053, который опрокинулся после съезда с трассы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Авария произошла около 12:10 на автодороге Ейск — Ясенская — Новоминская. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21053 не справился с управлением транспортным средством и выехал на встречную полосу движения. После этого машина съехала с дороги влево и опрокинулась.

23-летняя девушка-пассажир скончалась на месте происшествия.

Обстоятельства аварии выясняет Госавтоинспекция ОМВД России по Ейскому району.

