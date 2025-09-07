Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в Туапсинском районе Кубани

В Туапсинском районе Краснодарского края в результате аварии пострадал шестилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла утром около 07:00 на федеральной трассе М-4. По предварительным данным, 42-летний водитель Subaru превысил установленную скорость и выехал на встречную полосу движения. В результате автомобиль столкнулся с Mercedes под управлением 32-летнего водителя и Ford, за рулем которого находился 56-летний мужчина.

В тройной аварии пострадал шестилетний пассажир Subaru, который был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

В прошлом году в Краснодарском крае в результате ДТП погибли 29 детей. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции отметили, что среди погибших были дети до 16 лет, большинство из которых являлись пассажирами, пешеходами или водителями мототранспорта. Специалисты призывают родителей обращать особое внимание на безопасность детей на дорогах.

«Ъ-Кубань» писал, что в субботу, 6 сентября, в 03:45 утра, на перекрестке улиц Минская и Харьковская в Краснодаре произошла авария с участием автомобилей «Тойота» и «Митсубиси». Водитель «Тойоты» при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю, что привело к столкновению.

Мария Удовик