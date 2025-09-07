Более 80 литров опасного спиртного конфисковали в Лазаревском районе Сочи

Полицейские в ходе рейда в Лазаревском районе Сочи конфисковали более 80 литров спиртных напитков, которыми торговали без соответствующих документов. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Нелегальная торговля велась на набережной. Продавец не смог предъявить разрешительные бумаги на реализацию спиртного. Напитки хранились как в холодильном оборудовании, так и под торговым прилавком.

Торговец пояснил сотрудникам полиции, что продукция изготавливается на собственном винодельческом производстве, однако подтверждающую документацию не предоставил.

Конфискованное спиртное отправлено на экспертное исследование.

Ранее сообщалось, что на курорте начали сносить рынок, на котором торговали чачей, после употребления которой скончалось более 10 человек. Сейчас владелицы точек алкогольной продукции находятся в СИЗО. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

Мария Удовик