Володин поддержал позицию главы Кубани в вопросе трудовой миграции

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Краснодарский край поддержал предложение губернатора региона Вениамина Кондратьева о расширении полномочий субъектов по регулированию вопросов трудовой миграции. Об этом господин Володин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам председатель Государственной думы, ситуация, при которой мигранты, не владея русским языком, устраиваются таксистами или сотрудниками в сфере здравоохранения, является недопустимой. Он подчеркнул необходимость более четкого регулирования трудовой миграции на местах.

Губернатор Краснодарского края отметил, что благодарен председателю Госдумы за поддержку и внимание к инициативам региона.

«Важно, что наша позиция услышана, и этот вопрос будет рассмотрен на федеральном уровне»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Ъ-Кубань» писал, что за январь-июль в Краснодарском крае зарегистрировано 617 преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, что на 21% больше, чем за тот же период прошлого года. Чаще всего речь идет о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков (242 случая), кражах (160), мошенничестве (27) и подделке документов (25).

Мария Удовик