За семь месяцев нелегальные иностранцы на Кубани совершили 617 преступлений

За январь—июль в Краснодарском крае зарегистрировано 617 преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, что на 21% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Business FM Краснодар со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чаще всего речь идет о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков (242 случая), кражах (160), мошенничестве (27) и подделке документов (25). Также зафиксированы 18 нарушений правил дорожного движения, по 11 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и грабежей, а также 10 случаев незаконного пересечения границы.

Вячеслав Рыжков