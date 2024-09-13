Впервые в Сочи прошли соревнования по сумо «Кубок Черного моря»

В Сочи впервые в истории состоялись всероссийские соревнования по сумо «Кубок Черного моря». В них приняли участие более 100 сильнейших юношей и девушек до 19 лет из 14 регионов страны. На состязаниях выступили в том числе представители Краснодарского края, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Ходыкина, Коммерсантъ Фото: Наталия Ходыкина, Коммерсантъ

Состязаниях проводились в 14 весовых категориях. Кубанские спортсмены завоевали две медали. В весе 60 кг серебро заработала Елизавета Поряднева из Новороссийска. В категории 77 кг бронзовым призером стал Владимир Нецкин из Краснодара.

Вице-губернатор Кубани Александр Власов отметил, что сумо на территории региона развивается с 2017 года. В крае им занимаются около 500 человек. В числе сильнейших — представители Краснодара, Новороссийска, Крымска, Анапы, Тимашевска, Ейска и Красноармейского района.

«Кубок Черного моря» открыл осеннюю программу состязаний по сумо среди сильнейших спортсменов. Они готовятся к главным соревнованиям сезона «Кубку Содружества» в Москве. Международный турнир пройдет в декабре.

Вячеслав Рыжков