Полиция Краснодара инициировала проверку после видео с подростками на крыше авто

Краснодарская полиция проводит проверку после видео из соцсетей, где подростки снимают ролик для тиктока, сидя на крыше каршерингового автомобиля, движущегося со скоростью 100 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Типичный Краснодар Фото: Telegram-канал Типичный Краснодар

Инцидент произошел на улице Нарыкова в районе Знаменского. Опасные кадры попали в интернет и привлекли внимание правоохранителей.

Сотрудники полиции устанавливают личность водителя транспортного средства. После завершения разбирательства его привлекут к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей.

«Ъ-Кубань» писал, что в городе сотрудники полиции инициировали проверку после появления в соцсетях видео, на котором школьника якобы принуждают извиняться на камеру за домогательства к девочке. За кадром слышен голос незнакомца, который сопровождает происходящее угрозами и нецензурной бранью в адрес ребенка.

Мария Удовик