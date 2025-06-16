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Полиция проверит видео с извиняющимся школьником на коленях в Краснодаре

В Краснодаре сотрудники полиции инициировали проверку после появления в соцсетях видео, на котором школьника якобы принуждают извиняться на камеру за домогательства к девочке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На опубликованной записи видно, как подросток стоит на коленях и говорит, что приставал к несовершеннолетней и «шутил над ней». За кадром слышен голос незнакомца, который сопровождает происходящее угрозами и нецензурной бранью в адрес ребенка. Как пишут пользователи, инцидент произошел в микрорайоне Гидростроителей.

В УМВД России по Краснодару подтвердили, что по факту публикации начата проверка. Сейчас устанавливаются личности всех участников происшествия. После выяснения всех обстоятельств будет дана правовая оценка их действиям.

Анна Гречко

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