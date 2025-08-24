В Сочи за неделю очистили 7 км ливневок на 40 улицах

За прошедшую неделю на территории Сочи очистили 7 км ливневок на 40 улицах. Специалисты работали на проблемных участках и снизили риски подтоплений во время сильных ливней. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Андрей Прошунин.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На прошедшей неделе специалисты МУП «Сочитеплоэнерго» установили новый котел в Хосте. Начались плановые работы на трех очередных котельных для дальнейшей стабильной подачи тепла в жилые дома и социальные объекты.

Кроме того, работники «Водоканала» отремонтировали водопровод на улице Шаумяна протяженностью 600 м. Заменили около 600 м сетей на улицах Восточной, Чекменевой и Высокогорной. Параллельно с плановыми работами в городе отработано 200 сообщений и звонков от местных жителей.

Алина Зорина