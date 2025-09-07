Трансформаторная будка стала причиной крупного возгорания в Краснодаре

В ночь на 7 сентября в поселке Северном Краснодара произошел пожар площадью 200 кв. м, который начался с возгорания трансформаторной будки и распространился на жилые постройки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным очевидцев в соцсетях, сначала загорелась трансформаторная будка, после чего пламя перекинулось на соседний двор. К 2:20 огонь охватил постройки еще одного участка. Во время пожара взрывались фейерверки, которые детонировали от высокой температуры.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 2:40. Место происшествия — СНТ «Садовод» на улице Инжирной. Спасательные подразделения выехали на вызов через минуту после получения информации.

По прибытии к месту происшествия в 2:55 пожарные обнаружили горящий частный дом с пристроенным гаражом и автомобилем. Общая площадь повреждений составила 200 кв. м.

Локализация возгорания произошла в 3:27, открытое горение ликвидировали к 3:50. Окончательно потушить пожар удалось в 5:02.

В тушении участвовали 10 сотрудников МЧС России и две единицы спецтехники. Погибших и пострадавших нет.

Мария Удовик