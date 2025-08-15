В Краснодаре из горящего центра «Чемпион» эвакуировали 230 человек

В Краснодаре произошло возгорание спортивного комплекса «Чемпион», расположенного на улице Пригородной. Из горящего здания эвакуировали 230 человек, включая 140 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании поступило около 16:43 мск. В 16:51 огнеборцы установили площадь пожара — 10 кв. м. Загорелась обшивка стены.

К тушению огня привлекли 39 пожарных и 15 единиц техники. Сотрудники дознания проводят проверку по факту случившегося.

Алина Зорина