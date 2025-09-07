В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ливней

В Сочи и на федеральной территории Сириус предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые сохранятся с 7 по 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот период ожидаются сильные дожди и ливни, сопровождающиеся грозами, градом и усилением ветра до 20 м/с. В отдельных районах возможны резкие подъемы уровня воды в реках и малых водотоках, что может привести к достижению неблагоприятных отметок. В горной местности сохраняется риск схода селевых потоков малого объема.

Отдельное предупреждение связано с возможным формированием смерчей над акваторией Черного моря на участке от Магри до Веселого. Неблагоприятные явления ожидаются с утра 7 сентября и могут сохраняться до конца суток 9 сентября.

Все службы работают в усиленном режиме по поручению главы Сочи Андрея Прошунина. Городской оперативный штаб контролирует ситуацию.

Пляжи будут открыты в зависимости от погоды. Жителям и туристам советуют избегать отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами, а также принимать все меры предосторожности. В случае экстренной ситуации нужно звонить по номеру 112.

«Ъ-Сочи писал, что синоптики предупреждали о дождях и грозах на черноморском побережье со 2 сентября. После на курорте установится более умеренная погода с температурой около +25 градусов

Мария Удовик