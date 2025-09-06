Песков: у Путина не запланирован отдых после поездки на ВЭФ

График президента Владимира Путина на предстоящую неделю заполнен, несмотря на длительную поездку на этой неделе. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его спросили, планируется ли отдых у президента после возвращения в Москву. «Насколько мне известно, нет. В Москве уже есть рабочая программа, расписанная на неделю»,— рассказал представитель Кремля в интервью ТАСС на ВЭФ.

В частности, господин Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС, который пройдет 8 сентября.

С 31 августа по 3 сентября президент России был с четырехдневным визитом в Китае, где он в том числе принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 5 сентября Владимир Путин посетил с рабочим визитом в Самару, где провел совещание по развитию двигателестроения. В тот же день он принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума.