Путин прилетел в Самару

Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Самару. Здесь глава государства планирует провести совещание по развитию двигателестроения.

Перед совещанием господин Путин посетил завод «ОДК — Кузнецов». Предприятие специализируется на производстве газотурбинных и ракетных двигателей. Ежегодно завод изготавливает 20 единиц жидкостных двигателей РД-107А и РД-108А для ракет-носителей семейства «Союз».

Кроме того, президент проведет рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Тот доложит Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона, текущих результатах и планах работы, а также программе «Самара 450».