В Новороссийске и Геленджике могут возникнуть проблемы с вывозом мусора

В Новороссийске и Геленджике возможны перебои с вывозом мусора из-за пожара на полигоне «Терра-Н». Полигон временно приостановил прием отходов, что может задержать обслуживание местных жителей, сообщает Южный региональный оператор.

Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова

Пожар охватил площадь около 900 кв. м. Для его тушения задействованы 19 единиц спецтехники и 29 человек, сообщал ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко. Начаты работы по отсыпке грунта. Отходы из Новороссийска будут направляться на полигон в Темрюкском районе, что увеличит время вывоза.

Южный региональный оператор и Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края работают над решением проблемы, отмечается в сообщении.

Андрей Николаев