В Новороссийске загорелся полигон ТКО

Рано утром 6 сентября поступило сообщение о возгорании на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) на горе Щелба. На место направлены все необходимые службы, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

В тушении участвуют 24 человека и 11 единиц техники. Новороссийское лесничество дежурит на границе полигона с лесом. Площадь пожара составляет около 900 кв. метров.

Как ранее сообщала пресс-служба администрации региона, полигон твердых коммунальных отходов на горе Щелба планируют реконструировать до конца 2025 года за 1,2 млрд руб. Работы начались в мае этого года.

