В Сочи продают гостиницу на тысячу номеров за 19 млрд рублей

В Сочи на продажу выставлен гостиничный комплекс Sphera Apartments by Stellar Hotels, расположенный на первой береговой линии. Объект площадью около 60 тыс. кв. м включает 1 тыс. номеров, занимает территорию в 7 га и оценивается в 19 млрд руб.

Согласно данным сервиса «Авито», комплекс располагается на Гагринской улице, 3/8, и дополнен развитой инфраструктурой, парковой зоной и собственным пляжем. Продажей занимается агентство «Море Недвижимость». В компании уточнили, что собственник гостиницы находится за пределами России, но не раскрыли его имя.

Согласно Единому реестру объектов классификации в сфере туризма, гостиница принадлежит индивидуальному предпринимателю Сенику Пахляну. По оценкам участников рынка, опрошенных «Ъ-Сочи», заявленная стоимость объекта может оказаться завышенной, поскольку для его реконструкции потребуется значительный объем инвестиций.

Вячеслав Рыжков