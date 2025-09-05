Отель не комплексует

В Сочи выставили на продажу гостиничный комплекс на первой береговой линии за 19 млрд руб. Он включает 1 тыс. номеров и расположен на территории 7 га. Общая площадь объекта составляет 60 тыс. кв. м. Эксперты считают, что цена лота завышена, так как на его реконструкцию потребуются крупные вложения.



В Сочи за 19 млрд руб. продается крупный гостиничный комплекс на Гагринской улице, 3/8, следует из объявления на «Авито». По указанному адресу в Сочи находится Sphera Apartments by Stellar Hotels.

Согласно объявлению, гостиничный комплекс расположен на территории 7 гa и включает 1 тыс. номеров, а также «рaзвитую инфраструктуру и живописную парковую зону с собственным пляжем». Общая площадь объекта составляет 60 тыс. кв. м.

Продажей отеля занимается сочинское агентство «Море Недвижимость». По указанному в объявлении номеру корреспонденту «Ъ-Сочи» рассказали, что собственник здания находится не в России, не уточнив, кому именно принадлежит объект.

Согласно Единому реестру объектов классификации в сфере туриндустрии, гостиница Sphera Apartments by Stellar Hotels принадлежит индивидуальному предпринимателю Сенику Пахляну.

«У собственника много других объектов, комплекс надо реставрировать, он этим заниматься не хочет. У нас есть клиенты, которые рассматривают возможность снести объект и построить на этом месте новый отель. Расположение хорошее»,— отметил собеседник.

По словам председателя Экспертного совета АМОС Дмитрия Богданова, у объекта никогда не было четкой заявленной стратегии и позиционирования. «Не слышал о том, чтобы в штате работали специалисты, у которых есть хорошее портфолио по реализованным проектам. В результате продать лот за заявленную стоимость в принципе не реально. Разве что найдется покупатель, у которого много денег и он не знает, куда их деть. Бывает и такое. Чтобы адаптировать объект под грамотную, качественную, эффективную работу, потребуются серьезные вложения с привлечением экспертов высокого уровня. Адаптировать объект, который строился не очень грамотно и давно, это возможная, но очень непростая задача. С другой стороны, иногда подобные объявления публикуют только для того, чтобы просто прощупать рынок, посмотреть реакцию, чтобы в итоге согласиться хоть на какое-то решение вопроса, тем более если владельцы находятся не на территории РФ»,— отмечает господин Богданов.

«Объект находится в сильной локации, и после модернизации современный отель здесь точно найдет спрос. Но цена сделки, на мой взгляд, выглядит слишком завышенной»,— говорит генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Сочи Юлия Усачева. Она отмечает, что рынок гостиничной недвижимости города сегодня работает сразу в нескольких форматах. Продаются как небольшие мини-отели за 20–30 млн руб., так и крупные комплексы стоимостью в сотни миллионов. В объявлениях можно найти апарт-отели с гарантированной доходностью 10–12% и возможностью личного отдыха владельца. Популярность набирают объекты на первой линии и в центре города: здесь поток туристов стабилен, а загрузка круглый год.

«Покупают такие активы разные игроки. Частные инвесторы ищут понятный инструмент для получения дохода от аренды, управляющие компании берут гостиницы в сервисное управление, а девелоперы вкладываются в реконструкцию и новые проекты под известными брендами. В среднем окупаемость отелей в Сочи составляет 5–8 лет, что делает рынок привлекательным даже по сравнению с банковскими инструментами»,— рассказала эксперт.

В качестве примера госпожа Усачева привела «Камелию». Спикер напомнила, что ВТБ продал отель за 10 млрд руб. компании «Правильные решения». Для банка это был шаг по сокращению непрофильных активов, для рынка — сигнал о том, что в Сочи готовы заключать сделки федерального уровня.

Эксперт по недвижимости Сочи Кирилл Флутков добавляет, что гостиничные комплексы на курорте стоимостью в десятки миллиардов рублей покупают крупные инвесторы, бизнесмены и холдинги, чтобы разбить объект на апартаменты.

Вячеслав Рыжков