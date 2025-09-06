В Милане прощаются с Джорджо Армани

В Милане началось прощание с итальянским модельером Джорджо Армани, которое продлится два дня. К гробу выстроилась очередь, но, по просьбе самого модельера, первыми проходят сотрудники компании, передает Sky TG24.

Церемония проходит в выставочном пространстве Armani/Teatro при штаб-квартире модного дома. Похоронная часовня, расположенная поблизости, будет открыта с 9:00 до 18:00 сегодня и в воскресенье. Проститься с модельером пришел в том числе мэр Милана Джузеппе Сала, а также многие его бывшие сотрудники. Часовня украшена зажженными фонарями, посетители приходят с белыми розами.

Джорджо Армани, итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, умер 4 сентября в возрасте 91 года. Мэр Милана объявил 8 сентября днем траура. Похороны пройдут в частном порядке.

