Умер Джорджо Армани

Джорджо Армани, итальянский модельер и предприниматель, основатель компании Armani, умер в возрасте 91 года. Об этом сообщили в Armani Group.

Фото: Sarah Meyssonnier / File Photo / Reuters Дизайнер Джорджо Армани

«Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнёры, мирно скончался в окружении близких. Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, её коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам, как текущим, так и текущим»,— передает La Repubblica сообщение компании, которую основал господин Армани.

Модельер родился в 1934 году в североитальянском городе Пьяченца. Он основал компанию Armani в 1975 году вместе со своим другом, архитектором Серджо Галлеоти.