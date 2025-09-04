Прощание с Джорджо Армани будет длиться два дня

Прощание с модельером Джорджо Армани, который умер сегодня в возрасте 91 года, начнется в субботу. Оно продлится до вечера воскресенья. Похороны пройдут в частном порядке, сообщает агентство Ansta.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модельер Джорджо Армани

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Модельер Джорджо Армани

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Поучаствовать в панихиде можно будет в Милане — в Armani Teatro на улице Виа Бергоньоне. В этом здании обычно проходят показы коллекций Armani.

О смерти модельера сегодня сообщили в соцсетях компании, которую он основал. В последние минуты рядом с господином Армани были его близкие, рассказали там. «Неутомимый, он работал до последних дней, посвящая себя компании, коллекциям»,— написала пресс-служба Armani в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Джорджо Армани родился в 1934 году в городе Пьяченца на севере Италии. Семья увезла его жить в Милан, когда он был ребенком. Работать с одеждой начал в универмаге «Ринашенте». Там он прошел путь от подсобного рабочего до оформителя витрин, а позже стал отвечать за закупку одежды.

Позже господин Армани стал ассистентом модельера Нино Черутти. Под его руководством он работал над шитьем, кроем и построением лекал. В молодости также был стилистом у модельеров Эмануэля Унгаро и Эрменеджильдо Дзенья, создавал модели одежды для нескольких итальянских марок. В 1970-х Джорджо Армани представил коллекцию под своим именем.

Его революция в моде совпала с расцветом второй волны феминизма. Костюмы Армани стали одним из эталонов офисного стиля для женщин, писал о нем Vague. Открыть свою компанию — Giorgio Armani S.p.A — господина Армани убедил его друг, архитектор Серджо Галеотти. В 1975 году она открылась с линиями как мужской, так и женской одежды прет-а-порте.