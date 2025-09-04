Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Король Джорджо» умер

Жизнь, превращенная в стиль

Джорджо Армани ушел из жизни 4 сентября в возрасте 91 года. Компания кутюрье объявила о его кончине в сухом коммюнике, сдержанном и уважительном, как будто сам мастер заранее продиктовал слова, которыми будут говорить о нем. «С безмерной скорбью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани». Ну а пресса уже называет его «королем», «императором», «орлом».

Дизайнер Джорджо Армани

Дизайнер Джорджо Армани

Фото: Luca Bruno, File / AP

Дизайнер Джорджо Армани

Фото: Luca Bruno, File / AP

Возможно, человек, назвавший одну из своих марок Emporio Armani, и был готов к императорским почестям. С его смертью Италия потеряла фигуру, определявшую не только облик моды, но и образ нации. Министр культуры страны назвал его «эмблемой итальянской культуры, человеком, превратившим элегантность в универсальный язык». Это верно: трудно назвать другого кутюрье, чья работа так органично соединила принципиальные для Италии миры — моду, кино и общественные перемены.

Армани родился в 1934 году на севере Италии, в Пьяченце. Юношеская мечта стать врачом осталась неосуществленной: случайная работа оформителем витрин открыла путь к мировому признанию. Первые серьезные шаги он сделал рядом с Нино Черрути, оттачивая искусство кроя. Но решающий поворот случился в середине 1970-х, когда вместе с Серджо Галеотти, архитектором и его близким другом, он основал собственную марку.

Стартовый капитал был символическим — $10 тыс., вырученных от продажи подержанного «Фольксвагена». Галеотти умер в 1985-м, оставив Армани в одиночестве, но уже тогда было ясно: созданное ими стало не брендом, а явлением.

Первый громкий успех пришел с мужской коллекцией 1975 года. Чуть позже женщины получили свои костюмы от Армани — мягкие, текучие, строгие и в то же время соблазнительные.

Стиль Armani стал языком нового женского поколения, не желавшего отказываться ни от силы, ни от женственности.

Голливуд подарил Армани мгновенное бессмертие. В «Американском жиголо» 1980 года Ричард Гир появляется в его костюмах — и мир видит не просто актера, а архетип новой мужской привлекательности. Затем — «Неприкасаемые», «Волк с Уолл-стрит», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», бесконечный список фильмов, где его силуэты и ткани создавали атмосферу не меньше, чем сценарий. На ковровых дорожках он одевал Софи Лорен и Энн Хэтауэй, Кейт Бланшетт и Леонардо Ди Каприо. Армани стал синонимом слова «элегантность» — без всякой конфетной пошлости.

Он никогда не ограничивал себя в выборе тем и клиентов — в начале 1980-х создал линию Emporio Armani, предложив демократичное направление, за которым последовали Armani Jeans, Armani Exchange, Armani Prive. Он понял раньше других, что мода — это образ жизни, и выстроил собственную вселенную: от ресторанов и отелей до парфюмов, косметики и мебели. К моменту его смерти империя оценивалась в десятки миллиардов долларов, насчитывала сотни бутиков и тысячи сотрудников по всему миру.

Армани оставался верен себе в главном — независимости. Он никогда не выводил компанию на биржу, не искал инвесторов, предпочитая абсолютный контроль. «Свобода — моя главная ценность»,— говорил он.

В этом, возможно, и заключался секрет его долголетия — профессионального и человеческого.

Он любил повторять: «Элегантность — это искусство не быть забытым, не стремясь к тому, чтобы тебя заметили». В этих словах — его кредо. От монохромных костюмов и неброских оттенков до знаменитых линий мебели и интерьеров он создавал пространство, в котором человек был важнее одежды.

Армани всегда был сдержан, не любил публичной суеты, предпочитал тишину виллы на Пантеллерии. Не имел детей, но окружил себя семьей из племянников и преданных сотрудников. Ближайшей ему всегда оставалась племянница Роберта, много лет представлявшая дом Armani в светской жизни.

До последнего он работал. В октябре 2024 года в Нью-Йорке провел грандиозный показ в честь обновления бутика на Мэдисон-авеню. В январе 2025-го отметил 20-летие Armani Prive в Париже. Он готовил празднование полувекового юбилея своей марки на миланской Неделе моды этой осенью. Не успел.

Армани умер, оставив после себя не только безукоризненно выстроенную империю, но и особую идею о красоте.

Он доказал, что одежда может быть одновременно практичной и утонченной, что мода не обязана кричать, чтобы остаться в памяти. С ним уходит эпоха, но остается его наследие — элегантность, которая никогда не будет навязчивой, и стиль, который всегда будет узнаваемым.

Отдел культуры

«Я не делаю моду, я одеваю людей»

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в итальянском городе Пьяченца

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в итальянском городе Пьяченца

Фото: Getty Images / Adriano Alecchi / Mondadori Portfolio

До того как стать одним из мировых законодателей моды, Армани успел отучиться два года на медфакультете, отслужить в армии, поработать помощником фотографа, подсобным рабочим и оформителем витрин

До того как стать одним из мировых законодателей моды, Армани успел отучиться два года на медфакультете, отслужить в армии, поработать помощником фотографа, подсобным рабочим и оформителем витрин

Фото: David Lees / Corbis / VCG / Getty Images

В 1961 году Армани стал ассистентом модельера Нино Черутти. В его компании по выпуску мужской одежды «Хитман» Армани шесть лет работал над шитьем, кроем и построением лекал. С 1970 года создавал модели одежды для нескольких итальянских марок

В 1961 году Армани стал ассистентом модельера Нино Черутти. В его компании по выпуску мужской одежды «Хитман» Армани шесть лет работал над шитьем, кроем и построением лекал. С 1970 года создавал модели одежды для нескольких итальянских марок

Фото: David Lees / Corbis / VCG / Getty Images

Первую коллекцию под брендом Giorgio Armani мир моды увидел в 1974 году. В коллекции появился женский блейзер, перекроенный из мужского пиджака с подчеркнутой линией талии. Благодаря ему Армани попал на обложку журнала Time, став вторым после Кристиана Диора дизайнером, удостоенным такой чести

Первую коллекцию под брендом Giorgio Armani мир моды увидел в 1974 году. В коллекции появился женский блейзер, перекроенный из мужского пиджака с подчеркнутой линией талии. Благодаря ему Армани попал на обложку журнала Time, став вторым после Кристиана Диора дизайнером, удостоенным такой чести

Фото: AP / Bob Galbraith

В 1980 году началось сотрудничество Армани с кинематографом. Его костюмы носили многие голливудские звезды: от Ричарда Гира в картине «Американский жиголо» (1980) до Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит» (2013) &lt;br>На фото: Джорджио Армани с актером Арнольдом Шварценеггером и его женой Марией Шрайвер в 1998 году

В 1980 году началось сотрудничество Армани с кинематографом. Его костюмы носили многие голливудские звезды: от Ричарда Гира в картине «Американский жиголо» (1980) до Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит» (2013)
На фото: Джорджио Армани с актером Арнольдом Шварценеггером и его женой Марией Шрайвер в 1998 году

Фото: Reuters

Армани стал одним из первых в мире высокой моды, кто начал сегментировать свой бренд — мужская и женская одежда и обувь, аксессуары, часы, галантерея, ювелирные изделия и товары для дома выпускались под марками Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani USA, Jeans, Armani Junior, Armani Casa

Армани стал одним из первых в мире высокой моды, кто начал сегментировать свой бренд — мужская и женская одежда и обувь, аксессуары, часы, галантерея, ювелирные изделия и товары для дома выпускались под марками Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani USA, Jeans, Armani Junior, Armani Casa

Фото: AP / Luca Bruno

Бренд Giorgio Armani насчитывает более 2 тысяч магазинов и бутиков в разных странах мира, имеет штат свыше 8,6 тысяч сотрудников. Доход бренда за год превышает €2 млрд

Бренд Giorgio Armani насчитывает более 2 тысяч магазинов и бутиков в разных странах мира, имеет штат свыше 8,6 тысяч сотрудников. Доход бренда за год превышает €2 млрд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Активисты организации PETA, ведущей борьбу за права животных, неоднократно устраивали протесты против новых коллекций одежды дома Armani с использованием натуральных меха и кожи. В 2016 году дизайнер отказался от использования натурального меха

Активисты организации PETA, ведущей борьбу за права животных, неоднократно устраивали протесты против новых коллекций одежды дома Armani с использованием натуральных меха и кожи. В 2016 году дизайнер отказался от использования натурального меха

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В России первый бутик бренда открылся в 2001 году. В 2005 году Армани запустил линию одежды от кутюр. Через год модельер стал дизайнером формы для национальной сборной Англии по футболу и для итальянских знаменосцев на Зимних Олимпийских играх в Турине. В том же году его компания начала строительство отеля класса люкс Armani Hotels в Дубаи, который открылся в в 2010 году &lt;br>На фото: Джорджо Армани с актрисой Ингеборгой Дапкунайте, 2009 год

В России первый бутик бренда открылся в 2001 году. В 2005 году Армани запустил линию одежды от кутюр. Через год модельер стал дизайнером формы для национальной сборной Англии по футболу и для итальянских знаменосцев на Зимних Олимпийских играх в Турине. В том же году его компания начала строительство отеля класса люкс Armani Hotels в Дубаи, который открылся в в 2010 году
На фото: Джорджо Армани с актрисой Ингеборгой Дапкунайте, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2018 году компания Giorgio Armani сократила количество своих брендов и реструктурировал сеть магазинов на фоне падения выручки. Компания оставила только три линейки вместо семи

В 2018 году компания Giorgio Armani сократила количество своих брендов и реструктурировал сеть магазинов на фоне падения выручки. Компания оставила только три линейки вместо семи

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Одно из правил бизнеса Джорджо Армани звучит так: «Я не делаю моду, я одеваю людей». Еще одно правило, которого придерживается дизайнер: «Побеждают выносливые. Это значит, что для победы нужно какое-то кредо, опора, на основании которой ты совершаешь поступки»

Одно из правил бизнеса Джорджо Армани звучит так: «Я не делаю моду, я одеваю людей». Еще одно правило, которого придерживается дизайнер: «Побеждают выносливые. Это значит, что для победы нужно какое-то кредо, опора, на основании которой ты совершаешь поступки»

Фото: Reuters / Stefano Rellandini

Джорджо Армани был единственным акционером одноименной компании, а также креативным директором и председателем правления. Считался одним из богатейших людей Италии. Журнал Forbes оценивает его состояние в $11,3 млрд

Джорджо Армани был единственным акционером одноименной компании, а также креативным директором и председателем правления. Считался одним из богатейших людей Италии. Журнал Forbes оценивает его состояние в $11,3 млрд

Фото: Reuters / Benoit Tessier

У Армани множество наград и званий, среди них премия Неймана Маркуса за «выдающиеся достижения в области моды» (1980, 1981,1984), титул почетного кавалера Итальянской Республики «за вклад в отечественное искусство» (1987), орден Почетного легиона (2008)

У Армани множество наград и званий, среди них премия Неймана Маркуса за «выдающиеся достижения в области моды» (1980, 1981,1984), титул почетного кавалера Итальянской Республики «за вклад в отечественное искусство» (1987), орден Почетного легиона (2008)

Фото: Reuters / Alessandro Garofalo

Джорджио Армани на показе своей коллекции в Париже, 2024 год

Джорджио Армани на показе своей коллекции в Париже, 2024 год

Фото: Yves Herman / Reuters

На показе своей коллекции в Милане, 2024 год

На показе своей коллекции в Милане, 2024 год

Фото: Claudia Greco / Reuters

Модельер умер 4 сентября 2025 года. «Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнеры, мирно скончался в окружении близких. Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам, как текущим, так и текущим»,— передала La Repubblica сообщение основанной модельером компании

Модельер умер 4 сентября 2025 года. «Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнеры, мирно скончался в окружении близких. Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам, как текущим, так и текущим»,— передала La Repubblica сообщение основанной модельером компании

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

  • Газета «Коммерсантъ» №162 от 05.09.2025, стр. 11

