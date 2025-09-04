Мэр Милана объявил траур в день похорон Джорджо Армани

Мэр Милана Джузеппе Сало заявил, что в день похорон итальянского модельера Джорджо Армани в городе объявят траур. Прощальная церемония состоит 8 сентября.

«Армани был человеком, полным таланта и интересов, способным привносить в свои творения строгий и элегантный стиль своей личности, взвешенный и без излишеств. <…> Милану будет не хватать его творческого видения, его активного участия и его поддержки жизни нашего города»,— сообщил Джузеппе Сало (цитата по ANSA).

Прощание с модельером Джорджо Армани, который умер сегодня в возрасте 91 года, начнется в субботу. Оно продлится до вечера воскресенья. Похороны пройдут в частном порядке. Поучаствовать в панихиде можно будет в Милане — в Armani Teatro на улице Виа Бергоньоне. В этом здании обычно проходят показы коллекций Armani.